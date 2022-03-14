تترقب جماهير العميد مباراة الاتحاد ضد الحزم المقبلة، في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه الفريق خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

مباراة الاتحاد ضد الحزم:

ويلعب الاتحاد ضد الحزم، مساء يوم الجمعة المقبل، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 57 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم الترتيب برصيد 14 نقطة.

حضور 60 ألفًا في الجوهرة:

وحث رئيس مجلس الإدارة، أنمار الحائلي جماهير العميد على حضور الجماهير لمواجهة الحزم المقبلة، وأن يكون ملعب الجوهرة المشعة مكتملًا، ليتفاعل مشجعو النمور مع هذه التصريحات عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وأطلقت الجماهير هاشتاقًا يحمل اسم حضور 60 ألف في الجوهرة، وأصبح ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية خلال وقت قصير، بالتزامن مع طرح تذاكر المباراة، الأمر الذي أسفر عن بيع أكثر من 3 آلاف تذكرة خلال 10 دقائق.

وقال وائل النجار: “آخر مباراة قبل فترة التوقف ونقاط مواصلة الصدارة من أجل الاتحاد”، وكتب فيصل المشاري: “ليلة جماهيرية مكتملة الجمال إن شاء الله”، وعلق آخر قائلًا: “دائمًا نكون الرقم الصعب في كل موسم”.

وعلق فيصل الشهري قائلًا: “نبي الجوهرة يوم الجمعة فل الفل.. الموعد اتحاد وبحضور 60 ألف وأكثر.. موعودين بكرنفال كروي وجماهيري على أعلى مستوى، ومع الفارق المريح بالنقاط، وبعودة المصابين والموقوفين حمدالله والعبود، وكما قال أبو فيصل: ما نبغى كرسي فاضي الجمعة”.