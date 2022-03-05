أكد مدرب ومصمم العطور شافي آل ثابت، أن ما يقارب من 60% من أنواع العطور الموجودة في أسواق المملكة رديئة، مقابل 40% فقط من الأنواع الجيدة.

أنواع رديئة:

وأضاف المختص خلال مداخلة مع برنامج 120 على قناة الإخبارية، أن انتشار الأنواع الرديئة من العطور في الأسواق الشعبية بشكل خاص يأتي بسبب أنها تباع بدون تصاريح من الجهات المختصة مثل هيئة الغذاء والدواء أو وزارة التجارة.

معارض العطور:

كما أشاد المختص بالأثر الإيجابي لمعارض العطور التي تقام في المملكة؛ لأنها تعزز من وجود المنتج الوطني في مجال العطور حتى يقدر على المنافسة الخارجية.