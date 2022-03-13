أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من المنطقة الشرقية، والرياض، والدمام، وجدة، وينبع، ورابغ.

تفاصيل وظائف مجموعة المجدوعي القابضة:

وأبرزت مجموعة المجدوعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشغل معدات ثقيلة (عدد 10 وظائف).

– مشغل رافعة شوكية (عدد 10 وظائف).

– سائق نقل ثقيل (عدد 50 وظيفة).

التقديم على وظائف مجموعة المجدوعي:

وأوضحت مجموعة المجدوعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 مارس 2022م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)