أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الهيئة في محافظة ينبع.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع:

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري/ جراحة العظام.

– أخصائي سمعيات.

– أخصائي علاج النطق.

– أخصائي مكافحة العدوى.

– أخصائي علاج تنفسي.

– استشاري/ الأشعة التداخلية.

– أخصائي مختبرات.

– طبيبة مقيمة/ نساء وتوليد.

– صيدلي.

– طبيب مقيم/ جراحة.

– أخصائي علاج طبيعي.

– أخصائي/ صحة الأسرة والمجتمع.

– استشاري/ طب الأسرة والمجتمع.

– أخصائي/ أسنان أطفال.

– أخصائي/ جذور أسنان.

– أخصائي/ الاستعاضة السنية.

– مثقفة صحية للمريض والاسرة.

– أخصائي طوارئ.

– أخصائي أطفال.

– أخصائي عناية مركزة.

– أخصائي عظام.

– أخصائي باطنة.

– استشاري/ جراحة المخ والأعصاب.

– أخصائي أشعة.

– استشاري/ الأمراض الباطنية.

– استشاري/ العناية المركزة.

– استشاري/ الجراحة العامة.

– استشاري/ الطب النفسي.

– طبيب مقيم/ طوارئ.

– ممرض مكافحة العدوى.

– استشاري أعصاب.

– طبيب مقيم/ عناية مركزة.

– ممرض موارد إكلينيكية.

– أخصائي جراحة العيون.

– أخصائي تخطيط القلب.

– أخصائي تمريض.

– أخصائي/ الأطفال حديثي الولادة.

– أخصائي/ نساء وتوليد.

– طبيب مقيم/ أطفال.

– طبيب مقيم/ باطنة.

– طبيب مقيم/ طب الأسرة والمجتمع.

– طبيب أسنان.

– أخصائي/ تخدير.

– أخصائي/ تشخيص تصويري.

– أخصائي/ أنف وأذن وحنجرة.

– أخصائي/ المسالك البولية.

– استشاري/ الأطفال حديثي الولادة.

– استشاري/ جراحة الأوعية الدموية.

– استشاري النساء والتوليد.

– استشاري/ جراحة تجميل.

– أخصائي صحة معلوماتية.

– استشاري/ أنف وأذن وحنجرة.

– أخصائي امداد التعقيم.

– أخصائي صحة الأسنان.

– قابلة.

– منسق الإنعاش القلبي.

– استشاري/ جراحة أطفال.

– سكرتير طبي.

– استشاري أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال والمناظير.

– مسؤول المواد الخطرة.

– استشاري أطفال/ تخصص دقيق.

– استشاري/ الغدد الصماء.

– مفتش سلامة.

– استشاري/ أمراض العيون.

– أخصائي أطراف صناعية وأجهزة تعويضية.

– مساعد طبيب أسنان.

– صيدلي إكلينيكي.

– أخصائي تخطيط دماغ وعضلات.

– استشاري/ تركيبات الأسنان.

– استشاري/ جلدية.

التقديم على وظائف مستشفى الهيئة الملكية بينبع:

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 مارس 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)