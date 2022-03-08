شددت هيئة الغذاء والدواء، على ضرورة الاستفادة من فائض الأطعمة، للإسهام في التقليل من الهدر الغذائي.
الاستفادة من فائض الطعام:
وقدمت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، 8 إرشادات متنوعة للاستفادة من فائض الأطعمة، وهي كما يلي:
– تجفيف شرائح الفواكه لصنع المربى المنزلي.
– تحضير عصائر مشكلة من الفواكه التي قاربت على النضج.
– الاحتفاظ بباقي الطعام في علب محكمة الإغلاق ووضعها في الثلاجة كوجبة خفيفة لاحقًا.
– تجفيف فائض الخبز وطحنه واستخدامه كبقسماط.
– التبرع بفائض الأطعمة للمحتاجين.
– تجميد الأغذية المتبقية مباشرة بعد خفض درجة حرارتها.
– تقطيع الخضار ووضعه في أكياس بلاستيكية وتجميدها لمدة ستة أشهر.
– تجفيف فائض الخبز (الصامولي والتوست) كالشبورة.
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