شددت هيئة الغذاء والدواء، على ضرورة الاستفادة من فائض الأطعمة، للإسهام في التقليل من الهدر الغذائي.

الاستفادة من فائض الطعام:

وقدمت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، 8 إرشادات متنوعة للاستفادة من فائض الأطعمة، وهي كما يلي:

– تجفيف شرائح الفواكه لصنع المربى المنزلي.

– تحضير عصائر مشكلة من الفواكه التي قاربت على النضج.

– الاحتفاظ بباقي الطعام في علب محكمة الإغلاق ووضعها في الثلاجة كوجبة خفيفة لاحقًا.

– تجفيف فائض الخبز وطحنه واستخدامه كبقسماط.

– التبرع بفائض الأطعمة للمحتاجين.

– تجميد الأغذية المتبقية مباشرة بعد خفض درجة حرارتها.

– تقطيع الخضار ووضعه في أكياس بلاستيكية وتجميدها لمدة ستة أشهر.

– تجفيف فائض الخبز (الصامولي والتوست) كالشبورة.