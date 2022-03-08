وضع نظام ساند عددًا من الشروط التي من خلالها يمكن للمشتركين بهذا النظام أن يحصلوا على التعويض حال التعطل عن العمل.

شروط استحقاق ساند

وتشمل شروط استحقاق دعم ساند ما يلي بالتفصيل:

1- لا بد وأن يكون الشخص جنسيته سعودية.

2- لا بد وأن يكون سن الشخص المشترك بالنظام أقل من الستين سنة.

3- أن يكون قد تجاوز مدة العمل التي تم النص عليها بقانون العمل في نظام ساند، وذلك بموجب المادة رقم 14.

4- يُشترط أن يكون الشخص المشترك ليس لديه أي دخل آخر من أية أعمال أو أنشطة خاصة به.

5- على المشترك في البرنامج أن يلتزم بالتدريبات التي تم تحديدها له من قبل الوزارة.

6- ألا يكون المشترك قد تعرض للفصل من عمله بسبب شخصي يرجع إليه.

7- أن يكون المشترك بالنظام لديه القدرة على العمل.

8- ألا يكون الشخص المشترك قد ترك عمله بمحض حريته وإرادته.