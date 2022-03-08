كشفت تقارير إعلامية عن سبب توقف مفاوضات نادي النصر مؤقتًا مع الحارس المصري محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري.

النصر راقب محمد الشناوي ومواطنه أبو جبل

وكان النصر أعرب عن رغبته مرارًا وتكرارًا في ضم حارس مرمى جيد لصفوفه بداية من الموسم المقبل، حيث راقب المصري محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك المصري مع مواطنه الشناوي.

وذكر الإعلامي سعد السبيعي عبر حسابه في “تويتر” أن توقف المفاوضات جاء بسبب ضعف العرض المالي من نادي النصر للحارس المصري، حيث عرض النادي عرضًا لم يتجاوز 3 ملايين دولار أمريكي بالموسم، بينما طالب الحارس المصري 5 ملايين دولار.

8 ملايين دولار لإتمام الصفقة

وأضاف مراسل قنوات SBC أن الأهلي المصري طلب 3 ملايين دولار للموافقة على بيع حارسه المصري.

ويشارك الشناوي صاحب الـ32 عامًا حاليًا مع منتخب مصر في مباراة السنغال في إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم حيث تُقام المباراة بعد غد الثلاثاء.