شهدت قائمة الأخضر الحالية مواجهة العديد من اللاعبين أمام أستراليا، وذلك قبل مواجهة المنتخبين المرتقبة في تصفيات كأس العالم 2022.

السعودية ضد أستراليا

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد أستراليا، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وضمنت السعودية التأهل إلى نهائيات المونديال رسميًا، قبل مباراته الماضية ضد الصين، وذلك بعد فوز اليابان على أستراليا، ولكن الأخضر يطمح الفوز لضمان الصدارة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

9 لاعبين من الأخضر واجهوا أستراليا من قبل

وتضم قائمة الأخضر الحالية 9 لاعبين شاركوا في مباريات السعودية ضد أستراليا، وجاء النجم سلمان الفرج في الصدارة، حيث خاض 3 مواجهات بمعدل 270 دقيقة، فيما لعب سالم الدوسري 3 لقاءات أيضًا بعدد دقائق بلغ 262 دقيقة.

وشارك فهد المولد في مباراتين مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد أستراليا بمعدل 114 دقيقة، فيما خاض 4 لاعبين مواجهة واحدة بمعدل 90 دقيقة لعب، وهم؛ عبدالإله العمري، محمد كنو، محمد البريك ومحمد الربيعي.

ولعب فراس البريكان مباراة واحدة بمعدل 73 دقيقة فقط مع الأخضر ضد منتخب أستراليا الأول لكرة القدم، ويُعد صالح الشهري الأقل مشاركة، حيث خاض لقاء واحد فقط بمعدل 17 دقيقة.