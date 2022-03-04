أفاد المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، بأن هناك تحذيرًا من الأرصاد عن استمرار عواصف رملية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة الرياض.

تفاصيل الحالة:

ولفت المركز عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر إلى أن التحذير يشمل (الحريق، الرين، القويعية، حوطة بني تميم، عفيف)، وتستمر الحالة حتى الساعة 12 صباحًا من يوم غدٍ السبت.

موجة غبار على الرياض:

وكانت موجة غبار داهمت العاصمة الرياض الآن ضمن حالة جوية شهدتها العديد من مدن المملكة. وكان الدفاع المدني حذر من أتربة مثارة وعواصف رملية منطقة الرياض حتى الساعة 3 مساءً بناءً على ما صدر من المركز الوطني للأرصاد.

وقال الدفاع المدني: إن الحالة تشمل العاصمة الرياض والخرج والدرعية والدلم والمزاحمية، حريملاء ورماح وضرما ومرات وثادق.