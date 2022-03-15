أعلنت “مجموعة MBC” عن دخولها عالم البلوك شاين للعملات الرقمية، وذلك عبر إصدارها لأول مجموعة NFT خاصة بها، ودخول عالم الـ”ميتافيرس” عبر شخصيات رمضان الشهيرة “فنانيس”.

وتأتي هذه الخطوة الجريئة بالشراكة مع شركتي Aftermedia و Ancore Strategies اللتين عملتا على تطوير هذا المشروع، وأتاحتا لشخصيات “الفنانيس” دخول الحقبة الرقمية الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة وهي الأولى من نوعها لمؤسسة إعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقا، في إطار لتؤكد ريادة “مجموعة MBC”، ورغبتها في تطوير قدراتها والسعي لخدمة عملائها على جميع المستويات.

شركات مالية ضخمة

وتفصيلا، أبدت شركات مالية ضخمة رغبتها بالإنضمام إلى مشروع “فنانيس جينيسس – Fananees Genesis” الجديد، فيما باتت شركات NFT BAZL، وElitium، وFomo Lab وغيرها من ضمن أوائل الشركاء لـ “مجموعة MBC” في هذا المشروع الواعد.

ويؤكد المحللون، أن “مجموعة MBC” فتحت بذلك الباب أمام الراغبين في اقتناء أول مجموعة NFT فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مكرّسةً التراث الثقافي الغني للمنطقة، بدعمٍ من أحدث الابتكارات العالمية الرائدة في تقنية البلوك تشاين “Blockchain”.

وفيما تطرح MBC مجموعة الـ NFT الأولى الخاصة بها في المنطقة باسم “فنانيس جينيسس – Fananees Genesis” من وحي شخصيات MBC الرمضانية الأكثر شهرةً المعروفة بـ “الفنانيس”، سيتم في الوقت نفسه الكشف عن ما مجموعه 9,999 من عملات الـ NFT مع حلول أول يوم في شهر رمضان، حيث تعتمد هذه المجموعة من المقتنيات الرقمية على شخصيات الفنانيس السبع الشهيرة، مع أكثر من 200 سِمة ومستوى مختلف من الندرة والخصوصية الرقمية لها، وبذلك سيتمكن الراغبون من اقتناء الـ NFTs من وحي الشخصيات التي يحبونها ويتفاءلون بها ويتفاعلون معها.

كذلك ستتوفر المزيد من المقتنيات الرقمية الإضافية مستقبلاً مع حلول شهر رمضان على مدى السنوات القادمة.

تحديث شخصيات الفنانيس

وعمل على تطوير المشروع بصرياً وتحديث شخصيات الفنانيس للإحاطة بفكرة الـ NFT، وكالة تصميم متخصصة في “الأنيميشن” سبق لها العمل مع استوديوهات إنتاج عالمية على غرار Paramount ، و Nickelodeon وغيرها من كبرى الاستوديوهات في هوليوود والعالم.

في موازاة ذلك، سيحظى المقتنون لـ “فنانيس جينيسس – Fananees Genesis” بعدد كبير من المزايا، منها على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على عضوية نوادي متعددة، وحضور فعاليات وحفلات خاصة وعامة، وميّزات الدخول إلى قاعات رجال الأعمال، والحصول على اشتراكات مجانية في خدمة “شاهد VIP” للفيديو حسب الطلب بنظام الاشتراك.

يضاف إلى ذلك مزايا رقمية واسعة الطيف، على غرار إمكانية الحصول على تماثيل ومقتنيات تمثل شخصيات الفنانيس مُعدّلةً لتناسب أذواق ورغبات المقتنين بحسب الطلب، إلى جانب إمكانية استخدام NFT الفنانيس في عالم الـ “ميتافيرس”.

وفي قطاع الألعاب سيكون بمقدور مقتني NFT الفنانيس استخدامها في ألعاب الفيديو، بحيث يقومون بربط الفنانيس الخاصة بهم إلى حساباتهم في الألعاب، وبالتالي تغيير شخصياتهم فيها واستبدالها بشخصيات الـ NFT، إلى جانب اللعب بدون إعلانات لعدد غير محدد من الجولات، ناهيك عن إمكانية استخدام الـ NFT كنقود رقمية، وبالتالي الحصول على 100 ألف قطعة نقدية في عالم الألعاب (Gaming)، فضلاً عن إمكانية المشاركة في بطولات خاصة في هذا القطاع الحيوي دائم التطور، والذي يحظى بإقبال منقطع النظير على مستوى العالم.

مزايا مستقبلية غير محدودة

وسيحصل مقتنو NFT الفنانيس على مزايا مستقبلية غير محدودة تتعلق بالمشاريع والإصدارات القادمة لـ MBC وشركائها الاستراتيجيين، على غرار حصولهم على 1% من إجمالي الإيرادات من مبيعات NFT (الأولية والثانوية)، إلى سواها من المزايا القيّمة.