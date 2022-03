The Family Office، شركة إدارة الثروات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، في طليعة الابتكار مجددًا. بعد إطلاق تطبيقها للعملاء، ستطلق الشركة قريبًا منصتها الرقمية الأولى من نوعها لإدارة الثروات في المنطقة، مما يتيح للمستثمرين السيطرة على محافظهم الاستثمارية بكبسة زر.

انطلاقًا من فهم عميق للقوى المتغيرة في الأسواق، بدأت The Family Office رحلتها الرقمية في منتصف 2010 لضمان تلبية احتياجات كافة المستثمرين.

ووفقًا لتقديرات شركة Cerulli Associates سيرث “جيل إكس” (مواليد 1965 إلى 1980) حوالي 48 تريليون دولار في السنوات المقبلة، بما يسمى “الانتقال العظيم للثروة”. ويحتاج هؤلاء المستثمرون الناشئون الأكثر فطنة حلولًا رقمية لتلبية نمط حياتهم السريع.

حدد تقرير Boston Consulting Group للثروة العالمية في 2021 نقاط ضعف عديدة تواجه العملاء عالميًّا، منها عدم الاكتراث لحلول مخصصة، والتركيز على بيع منتج أو استثمار معين بدلًا من الاستماع المتبادل، والاعتماد على الاتصالات الشخصية كليًّا بدلًا من مزج الاتصالات الرقمية والشخصية معًا.

انطلاقًا من عمق انغماسها في الأسواق منذ 2004، طورت The Family Office حلولها الرقمية لمعالجة كل نقاط الضعف لتوفر لعملائها تجربة سلسلة في كافة قنوات التواصل الرقمية وإدارة ثرواتهم بشكل بديهي ومرضٍ.

باستخدام التطبيق الخاص أو المنصة التي سيتم إطلاقها قريبًا، يتحكم العملاء بالإدارة الكاملة لمحافظهم الاستثمارية، بدءًا من تصفح الصفقات الاستثمارية الدولية الحصرية، إلى العمليات الآلية للالتزام والاسترداد، إضافة إلى استخدام الأدوات الاستثمارية وأدوات تصور أداء المحافظ والمحتوى التعليمي التفاعلي. كما يمكن للعملاء تحديد وقت مناسب للتحدث إلى المستشارين الماليين.

قال عبد المحسن العمران، مؤسس The Family Office ورئيسها التنفيذي: “نحن ملتزمون براحة تجربة عملائنا وسهولتها قدر الإمكان. وتهدف منصاتنا الرقمية جميعها للوصول المباشر إلى أداء المحافظ الاستثمارية والصفقات الحصرية والمحتوى التعليمي بواجهة بديهية سهلة الاستخدام في متناول أيديهم”.

تخضع The Family Office في البحرين وThe Family Office International Investment Companyفي الرياض لرقابة مصرف البحرين المركزي وهيئة السوق المالية لخدمة المئات من العائلات والأفراد والمستثمرين. تساعد الشركة عملائه لتحقيق أهدافهم من خلال استراتيجيات استثمارية مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم الفريدة.

The Family Office Co. BSC(c) هي شركة استثمارية من الفئة الأولى تخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي، ومُرخّصة بسجل تجاري رقم 53871 صادر بتاريخ 21/6/2004، وبرأس مال مُصرّح به ومدفوع قدره 10,000,000 دولار أمريكي. ولا تُقدّم The Family Office Co. BSC(c) منتجاتها وخدماتها سوى إلى “مستثمرين معتمدين” على النحو المحدد من قِبل مصرف البحرين المركزي.

شركة مكتب العائلة العالمية للاستثمار، شركة شخص واحد مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع 20 مليون ريال – سجل تجاري رقم (7007701696) – مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم (30-182-17)، لتقديم خدمات إدارة الاستثمارات و تشغيل الصناديق، الترتيب والمشورة في الأوراق المالية.