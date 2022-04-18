تعيش الجماهير الاتحادية حالة من القلق بسبب الأزمة التي يمر بها نجم الفريق الأول لكرة القدم، فهد المولد خلال الفترة الأخيرة.

إيقاف فهد المولد بسبب المنشطات:

وكانت لجنة المنشطات قد أبلغت نادي الاتحاد، بإيقاف المولد بشكل مؤقت، لحين انتهاء التحقيقات معه، وذلك بعد ثبوت إيجابية عينته بعد إحدى المباريات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأبدت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، استياءها عن تأخر حسم موقف النجم الاتحادي حتى الآن، ليصبح اسم فهد المولد ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وأكدوا ضرورة سرعة اتخاذ القرار، خاصة أن الفريق تنتظره مباريات هامة.

وقال أبو فيصل: “أيش صار في تحقيقات لجنة المنشطات مع نجم الاتحاد فهد المولد؟!.. ولماذا كل هذا التأخير في إصدار القرار بالإدانة أو البراءة؟”، وعلق آخر قائلًا: “وش صار على المولد؟”.

محامي اللاعب يكشف التطورات:

وفي السياق ذاته، كشف الإعلامي هتان النجار آخر تطورات أزمة النجم الاتحادي، وقال: “محامي اللاعب فهد المولد طلب تفاصيل خاصة بالعينة الإيجابية التي ظهرت في نتيجة فحص المنشطات”.

وواصل النجار تصريحاته قائلًا: “وسيتم تحديد موعد جلسة الاستماع فور وصول العينة من المعمل الخاص للعينات”، وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء عبر “تويتر”، وتمنوا أن يتم براءة اللاعب ويعود للمشاركة.