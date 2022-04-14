كشف نادي الهلال آخر تطورات المرحلة العلاجية لنجم وسط الفريق الكروي الأول، عبدالإله المالكي، بعد إصابته التي تعرض لها في شهر فبراير الماضي.

آخر تطورات علاج نجم الهلال:

وقال نادي الهلال في بيان رسمي له عبر حسابه في “تويتر”: “يواصل المالكي برنامجه العلاجي ويحقق فيه تقدمًا ملحوظًا في مرحلة التأهيل، كما سيعود إلى الرياض في شهر مايو”.

وكان لاعب الاتحاد السابق أُصيب في الرباط الصليبي الأمامي في مباراة اليابان في فبراير الماضي في تصفيات كأس العالم 2022، حيث سيُجري الجزء الأول من برنامجه التأهيلي في “سبيتار”؛ وذلك لمدة شهرين.