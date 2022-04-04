قالت مجلة آرابيان بيزنس: إن المملكة العربية السعودية تهدف لأن تكون دولة رائدة في مجال الطيران ضمن إطار رؤية 2030، متابعة: يُعقد منتدى طيران المستقبل في الرياض؛ حيث تهدف المملكة إلى جذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتابع التقرير: يجتمع قادة الطيران العالميون في الرياض في أول منتدى طيران مستقبلي في المملكة، حيث تهدف إلى توليد نحو 100 مليار دولار من الاستثمارات في هذا القطاع بحلول عام 2030.

ويستمر الحدث يومين في مايو، ويجمع قادة الوحدات من القطاعين العام والتجاري، والرؤساء التنفيذيين الدوليين والمنظمين؛ لتشكيل تطور السفر الجوي الدولي وابتكار حلول لعالم ما بعد الوباء.

وسيضم المنتدى، الذي تستضيفه الهيئة العامة للطيران المدني (GACA)، أكثر من 120 متحدثًا، ومن المتوقع أن يحضره أكثر من 2000 شخص وممثل من كل قارة، والمندوبون مدعوون لحضور 40 جلسة، مع التركيز على ثلاث ركائز مواضيعية أساسية: تجارب الركاب، والاستدامة والبيئة، انتعاش الأعمال بعد أزمة كوفيد.

لحظة محورية لقطاع الطيران العالمي:

وقال وزير النقل واللوجستيات في السعودية، صالح بن ناصر الجاسر، لمجلة آرابيان بيزنس: سيكون منتدى طيران المستقبل لحظة محورية لقطاع الطيران العالمي.

وتابع: سنجمع أذكى العقول من جميع أنحاء العالم لصياغة حلول لكيفية تعافي القطاع من جائحة كورونا، وتحويل تجربة الركاب، والاستثمار في الابتكارات التي من شأنها تقليل انبعاثات الكربون وتقليل التأثير البيئي.

كيف تكون السعودية رائدة في مجال الطيران؟

ويشهد قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، وهو أحد الركائز الأساسية لخطة التحول الاقتصادي لرؤية 2030، تطورًا سريعًا، وتهدف إلى زيادة الربط الجوي إلى 250 وجهة، لتصل إلى 330 مليون مسافر، ومضاعفة سعة الشحن الجوي إلى 4.5 مليون طن.

كما تخطط المملكة لإطلاق شركة طيران وطنية جديدة تكمل الخطوط السعودية، مع طيران ناس وطيران أديل، وبناء مطار دولي رئيسي جديد في الرياض، بالإضافة إلى ثمانية مطارات إقليمية جديدة.

وكجزء من التحول الأوسع لقطاع الطيران، تتجه السعودية أيضًا نحو تحويل مطاراتها إلى شركات، وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات القابضة عن استكمال تحويل 25 مطارًا في المملكة.

وشمل ذلك إنشاء شركة مجموعة المطارات 2، التي ستدير وتشغل 22 مطارًا، وتضع الإشراف على البناء والتشغيل والإدارة تحت سقف واحد.

الفرص المتاحة لعالم الطيران غير مسبوقة:

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز الدعيلج: إن منتدى حجم الفرص المتاحة لعالم الطيران في السعودية غير مسبوق، وطيران المستقبل هو فرصة للمشاركة منذ البداية في الظهور السريع للمملكة كمركز طيران بارز في الشرق الأوسط.