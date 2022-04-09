ارتبط اسم البلجيكي ايدن هازارد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بالانتقال لنادي آرسنال الإنجليزي، حيث يبحث عن حل هجومي لتدعيم الفريق.

هازراد لـ آرسنال:

وفشل اللاعب الدولي البلجيكي في التعبير عن نفسه بـ”سانتياغو برنابيو” منذ انتقاله من تشيلسي في 2019، حيث قضى معظم وقته في العاصمة الإسبانية في حلة حرجة من الإصابات المستمرة.

وكانت الإصابات بعيدة كل البعد عن أيامه في ستامفورد بريدج، حيث أثبت نفسه كواحد من أقوى المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما دفع ريال مدريد لضمه مقابل، دفع 89 مليون جنيه إسترليني مبدئيًّا في صفقة تجاوزت حد 100 مليون جنيه إسترليني.

وفقًا لـ”فوت ميركاتو”، أجرى آرسنال مفاوضات مع ممثلي هازارد هذا الأسبوع ليشعروا بإمكانية إبرام صفقة، ومن حيث الهيكل، فإن السيناريو المثالي لأرسنال سيكون إعارة اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا مع خيار الشراء.

أداء متواضع مع ريال مدريد:

وسجل اللاعب ستة أهداف في 65 مباراة، وبالتالي ليس هدفًا جيدًا لـ آرسنال، ولكن المدفعجية شاهد اللاعب منذ أن كان خصمًا في الدوري الإنجليزي مع نادي تشيلسي، حيث كان هدافًا وصانع ألعاب مميزًا.