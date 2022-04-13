طلبت المودل آش الزواج من مشهور سناب شات عبدالرحمن المطيري، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في السناب.

فيديو آش:

وقالت المودل آش المقيمة بأمريكا في الفيديو القصير المتداول: ”أنا قلتها قبل أكثر من سنة، أنا قلت إني أبي أتزوج عبدالرحمن المطيري“.

وأضافت: ”بس الحين أقول ونحن في رمضان يا رب أتزوجه“، في إشارة إلى حديثها عن المطيري الذي أشار له الجمهور في التعليقات.

عبدالرحمن المطيري:

وكان المطيري قد ادعى مؤخراً أن دخله من الدعاية والإعلانات على حسابه في سناب شات يدر عليه ما يقدر بنحو 45 مليون ريال (ما يقرب من 12 مليون دولار) سنوياً.

المطيري ولد في بدايات عام 1993 وعمله الأساسي هو صناعة المحتوى والتدوين عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي داخل دول الخليج العربي، كما يُقدم العديد من المُبادرات والأعمال الخيرية.