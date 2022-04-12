أشاد آلان شيرر، أسطورة كرة القدم الإنجليزية، بـ أرقام المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، رغم غيابه التهديفي مع الريدز.

آلان شيرر يُشيد بـ محمد صلاح:

وقال أسطورة كرة القدم الإنجليزية، في تصريحات نقلتها صحيفة “ذا أثلتيك” البريطانية، عن رأيه في مستوى محمد صلاح في الفترة الأخيرة: “شاهدت الشوط الأول في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، ونظرت إلى بعض أرقام صلاح، لا تسديدات، لا تمريرات، لا مراوغات صحيحة، فقط الاستحواذ في أكثر من كرة”.

وتحدث آلان شيرر، عن غيابه التهديفي، قائلًا: “كان فظيعًا مقارنة بأدائه المعهود، لكن بعد ذلك يدخل إلى أرض الملعب، يقوم بهذه التمريرة المثالية، التي تشكل هدف التعادل، لا يمكن تجاهل عظماء مثل محمد صلاح، ومسألة وقت وسيعود للتسجيل في مرمى المنافسين”.

موعد مباراة ليفربول وبنفيكا:

ومن المقرر، أن تقام مباراة الريدز ضد بنفيكا البرتغالي غدًا، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب “آنفيلد”، معقل الفريق الكروي لنادي ليفربول الإنجليزي.