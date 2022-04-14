أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن منع نقل الصلوات عبر البث المباشر يأتي احتراساً من وقوع أي أخطاء.

فيديو | د. عبداللطيف آل الشيخ:

منع نقل الصلوات عبر البث المباشر يأتي احتراسا من وقوع أي أخطاء#الإخبارية pic.twitter.com/dZuVOGqhBj — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 14, 2022

مكافحة الأفكار المتطرفة:

وقال الوزير خلال تصريحات إلى الإخبارية إن الوزارة تعمل على مكافحة جميع الأفكار المتطرفة أو استغلال أي وسيلة لا يمكن ضبطها، مشدداً على أن ذلك ليس سوء ظن بأحد من الأئمة أو الخطباء أو المحاضرين، ولكن احتراساً من وقوع أي خطأ جسيم يحدث عن جهل أو خطأ أو قصد يؤثر على المسلمين.

حماية أفكار المسلمين:

وأضاف آل الشيخ: نحن معنيون بحماية أفكار المسلمين ومنع إرسال أي رسالة خاطئة يتحمل مسؤوليتها كل السامعين.

كما أكد وزير الشؤون الإسلامية أن الوزارة تعمل على منهج نشر الوسطية ونبذ العنف والتطرف والإرهاب.