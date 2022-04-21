ضمن يوم التراث العالمي أقامت هيئة التراث عددًا من الفعاليات الثقافية التراثية تدمج فيها بين التراث والابتكار وتسلط الضوء على التراث الثقافي وأهمية الحفاظ عليه.

وقال ‏مبارك محمد آل حسينه ‎‏أخصائي اكتشاف القطع الأثرية في هيئة التراث لـ”المواطن“: “إن يوم التراث العالمي هو اليوم الذي أقرته منظمة اليونسكو العالمية بهدف الحفاظ على التراث الإنساني، وصون ماضي الشعوب الحضارية في دول العالم و‏‎احتفالًا بيوم التراث العالمي نظمت هيئة التراث ‎فعاليات وأنشطة متنوعة في عدد من المواقع التراثية في مختلف مناطق المملكة والتي تهدف لتوعية جميع فئات المجتمع بأهمية التراث الوطني والمحافظة عليه”.

فعاليات وأنشطة متنوعة:

‎‎‏وبين آل حسينه أن ضمن هذه الفعاليات أقيمت في الرياض بالقصور الطينية– مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، حيث تخللت تلك الفعاليات على ركن يعرض صورًا للمواقع التراثية السعودية المسجلة في اليونسكو، إلى جانب العروض الحية للحرفيين، وتمثيل الحياة القديمة للمجتمع والذي تفاعل معه الزوار.

وواصل: “ولقيمة واهمية القهوة السعودية كان هناك ركن خاص بها يعرض أجوائها الخاصة في التحضير والتقديم والأدوات المستخدمة لذلك والتي لقيت استحسان الجميع”.

تصميم الإستراتيجية وتنظيم القطاع التراثي:

‎‏وأكد لـ”المواطن” أن التراث بالمملكة بالأصالة باختلاف مناطق المملكة بحكم موقعها الجغرافي وتنوعها البيئي والثقافي والتي من خلالها انطلقت هيئة التراث في تصميم الإستراتيجية وتنظيم القطاع التراثي في المملكة، وفق تصور شامل للاستفادة من الثروة التراثية والثقافية الكبيرة التي تمتلكها المملكة العربية السعودية من أجل تطوير قطاع التراث، ودعم وتمكين الفاعلين فيه، ليصبح عنصر جذب ثقافيًّا واقتصاديًّا وتماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والإستراتيجية الوطنية للثقافة.