وسط منظومة متكاملة لخدمة وراحة قاصدي بيت الله الحرام، احتشدت جموع من المعتمرين في صحن الطواف لأداء العمرة في يوم 23 رمضان المبارك.

وبحسب مقطع بثته قناة الإخبارية كانت حركة المعتمرين تسير في يسر وسهولة وانسيابية رغم امتلاء الصحن بالمعتمرين.

تخصيص صحن الطواف للمعتمرين

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وجه في وقت سابق بتخصيص صحن الطواف والدور الأرضي من أدوار المسجد الحرام للمعتمرين فقط خلال شهر رمضان المبارك.

وأفادت الرئاسة أن التوجيه يأتي بهدف تسهيل أداء المعتمرين نسكهم، خاصة مع زيادة أعداد قاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.

وأضافت أن هذه الخطوة تراعي الطاقة الاستيعابية الكاملة للمسجد الحرام ومحاور الخطة التشغيلية للرئاسة التي جندت كافة الطاقات والإمكانات البشرية والمادية ليؤدي قاصدو الحرمين الشريفين مناسكهم بكل يسر وسهولة.

إلغاء التباعد في المسجد الحرام

يذكر أنه قد تقرر اعتبارًا من فجر يوم الأحد 6 مارس 2022، رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، حيث تقرر إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.

كما تقرر إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات وعدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة. كذلك عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة.