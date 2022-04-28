أجابت منصة أبشر على عدد من الأسئلة المهمة التي تلقتها خلال الأسبوع الماضي.

تعديل تاريخ الجواز المسجل خطأ:

وردت أبشر على سؤال بشأن كيفية تعديل تاريخ الجواز المسجل خطأ، موضحةً أن التعديل يتم من خلال الدخول على حسابك في منصة أبشر، وتوثيق الملاحظة، ثم إرسالها من خلال خدمة تواصل “خدماتي- خدمات- الجوازات- تواصل”.

وبالنسبة إلى سؤال بشأن هل يجب إلغاء تأشيرة الخروج والعودة في حال عدم السفر من خلال منصة أبشر؟ أجابت المنصة أنه، نعم، يلزم إلغاء التأشيرة في حال عدم السفر، تجنباً للغرامة.

مواعيد الأحوال:

وفي شأن مواعيد الأحوال المدنية وهل يمكن طباعة الموعد بعد الحجز من خلال أبشر؟ أجابت المنصة أن الجواب هو نعم يمكن ذلك، بالدخول إلى حسابك ثم اختيار مواعيد- الأحوال المدنية- طباعة الموعد السابق.