نشر المركز الوطني للأرصاد صور الأقمار الصناعية التي تبّين تكون أتربة مثارة بسبب التيارات الهابطة من السحب الرعدية الممطرة شمال منطقة الرياض.

تأثير على الرياض:

وتابع مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه من المتوقع أن تؤثر الحالة على العاصمة خلال الساعات القادمة.

توقعات الطقس:

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

وتشمل الحالة أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.