حققت المملكة نجاحات منقطعة النظير في إدارة الحشود خاصة خلال موسم الحج والعمرة من كل عام حيث تتدفق الأعداد الكبيرة على المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ويبذل رجال الأمن جهودًا مضنية لضمان انتظام حركة الطواف والسعي والدخول والخروج إلى المسجد الحرام وكذلك تنظيم الحركة في المسجد النبوي وتحديد وقت معين لزيارة الروضة الشريفة.

خطة أمن العمرة

وكان قائد قوات أمن العمرة اللواء محمد بن عبد الله البسامي كشف في وقت سابق عن جوانب الخطة الأمنية لموسم رمضان المبارك لهذا العام، مؤكدًا أن أمن وسلامة ضيوف الرحمن تعد من أهم أهداف وزارة الداخلية، مبينًا أن الخطة الأمنية تشتمل على عدد من المحاور منها المحور الأمني وحفظ النظام ومحور إدارة الحشود والحركة المرورية وتمكين ودعم الجهات الأمنية والخدمية الأخرى والمساندة.

محطات النقل العام

وبين أنه تم مراعاة تخصيص عدد كبير من محطات النقل العام في مداخل مكة المكرمة ومحطات في محيط الدائري الثالث ومحطات في جانب المسجد الحرام من كل الجهات حيث سيكون لها دور كبير من أجل توزيع الكثافات على كافة جهات المسجد الحرام لافتًا أن الخطة تضمنت بعد التنسيق مع رئاسة شؤون الحرمين ووزارة الحج والعمرة على أن يكون دخول المصلين للمسجد الحرام وساحاته بدون التصاريح ما عدا أداء العمرة حيث سيتم تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين إضافة إلى تخصيص عدد من أبواب المسجد الحرام لدخول المعتمرين إضافة إلى تخصيص الدور الثاني والسطح حال جاهزيته للمصلين إضافة إلى تخصيص التوسعة السعودية الثالثة والساحات الخارجية للمصلين أيضًا.