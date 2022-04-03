أدى جموع غفيرة من المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام صلاة تراويح ثاني ليالي شهر رمضان المبارك، في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى، وبحضور أئمة المسجد الحرام وعدد من المسؤولين والعاملين بالجهات ذات العلاقة، ووسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وطاقة استيعابية عالية جاءت بعد عودة الحياة لطبيعتها بعد الجائحة.

المعيقلي يؤم المصلين:

وأمّ المصلين في التسليمات الثلاث الأولى فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري.

توافد كبير:

وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت باكر لأداء الصلاة في المسجد الحرام، حيث شغل صحن المطاف المعتمرون وباقي المصلين في التوسعات والساحات، وذلك لأداء صلاة التراويح وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث استعدت الرئاسة بتجهيز المصليات وتخصيص المسارات وتنظيم الإدارات العاملة ليؤدي المصلون صلاتهم في أجواء آمنة وصحية تمكنهم من أداء صلواتهم بكل يسر وسهولة.