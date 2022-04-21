هطلت، اليوم الخميس أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة جدة.

ووثقت لقطات الأجواء الغائمة لجدة إثر الأمطار التي من المتوقع أن تستمر إلى الأحد بحسب تقرير سابق لمركز الأرصاد.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تكون الفرص المهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

سحب رعدية وغبار:

كما تكون السماء غائمة جزئياً قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من شرق ووسط المملكة ويستمر الانخفاض على الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية.