استعرضت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين أحكام زكاة الفطر والعيد.

مقدار زكاة الفطر:

وأوضحت رئاسة الحرمين أن زكاة مقدارها صاع من الطعام الذي اعتاد اقتياده وادخاره، وتخرج الزكاة ليلة العيد أو قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.

ومن حكم مشروعية زكاة الفطر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وأنها طعمة للمساكين.

أحكام صلاة عيد الفطر:

وبالنسبة إلى أحكام صلاة عيد الفطر، فوقت الصلاة يكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، ويشرع للإنسان يوم العيد أن يفطر على تمرات وترًًا ويشرع التكبير ليلة العيد إلى انتهاء صلاة العيد ويستحب للرجال الجهر بالتكبير.

وللتكبير صيغ منها ما ورد عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه (أما التكبير ثلاث أو اثنين)، فيقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يقول: الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، فأيما فعل الإنسان من الصيغتين فهو صحيح ومشروع.