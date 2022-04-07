كشفت تقارير إعلامية عن موعد عودة المدافع المصري أحمد حجازي لتدريبات الاتحاد، بعد إصابته منذ يناير الماضي.

وقال وليد الفراج في برنامج “أكشن مع وليد”: “النتائج مبشرة في فحوصات حجازي، واللاعب سيعود لتدريبات النادي خلال 11 يومًا من الآن أي بعد يوم 15 إبريل”.

أحمد حجازي يغيب منذ يناير الماضي:

وكان حجازي أُصيب بتمزق في العضلة الضامة في مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا في يناير الماضي، كذلك غاب بسبب تلك الإصابة عن مباراتي مصر والسنغال في تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

وغاب حجازي لمدة 6 أسابيع حيث بدأ المرحلة الثانية من رحلة العلاج التي تضمنت الإعداد البدني.