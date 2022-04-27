ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022 رسميًّا، بعد خسارته ضد باختاكور الأوزبكي.

خسارة في الوقت القاتل:

ولعب التعاون ضد باختاكور، مساء الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، وخسر سكري القصيم في الوقت القاتل بنتيجة 5/ 4، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

انتقادات لدفاع التعاون:

وحمل النقاد في برنامج “أكشن مع وليد”، لاعبو الدفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مسؤولية الخسارة، وقال حمد المنتشري: “ملخص مباراة التعاون هو التسجيل والأخطاء الدفاعية، معوضين خير ويحب تلافي الأخطاء بالدوري”.

وتابع مقدم البرنامج سلطان الغشيان: “التعاون يخسر بسبب الأخطاء الدفاعية ويعاني أمام باختاكور .. كلما عاد الأمل، الدفاع يستقبل الأهداف.. يجب أن يبحث المدرب عن حل لهذه الأخطاء المستمرة”.

وواصل غرم العمري قائلًا: “مجموعة سكري القصيم في دوري أبطال آسيا صعبة جدًّا ورغم ذلك قدم مستوى.. والتعاون يسجل كثيرًا ويضيع فرص أكثر.. المدرب أمامه عمل كثير لأن الفريق به أخطاء كوارثية”.

وفي السياق ذاته، علق خالد السعود قائلًا: “التعاون كان مخيب بأخطاء بدائية في الدفاع والتي تعتبر هدايا وعيدية لفريق باختاكور .. بالتوفيق غدا للفيصلي بصدارة المجموعة”.