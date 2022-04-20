أعلنت شركة الرياض للتعمير عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022، محققة صافي أرباح بلغت 139 مليون ريال بزيادة نسبها 25.2%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ارتفاع صافي الأرباح:

وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول) أن سبب ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى زيادة حصة الشركة في أرباح الشركة الزميلة تنال بنسبة 34% عن الربع المماثل من العام السابق، وكذلك زيادة إيرادات المرابحات الإسلامية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

انخفاض الإيرادات التشغيلية:

وأضافت الرياض للتعمير أن ذلك جاء على الرغم من انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 3% بسبب انخفاض إيرادات مزاد التعمير الدولي للسيارات، وارتفاع تكاليف الإيرادات بنسبة 25% بسبب الإنفاق على أعمال الصيانة الدورية والوقائية وتعيين العديد من الكوادر في مراكز وأسواق الشركة.

وأشارت الرياض للتعمير إلى ارتفاع المصاريف العمومية بنسبة 77% بسبب تعيين بعض الكوادر الإدارية وأعمال الصيانة وتكوين مخصص لبعض القضايا قدره 1.084 مليون ريال.