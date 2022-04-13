قالت شركة الجزيرة كابيتال، إن صافي أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، ارتفع بنسبة 106.4% في الربع الرابع من 2021 إلى 147.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 71.4 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وأضافت الجزيرة كابيتال، في تقرير حديث، أن الزيادة نتيجة ارتفاع صافي ربح قطاعات الطاقة والبنوك والمواد الأساسية، كما يمكن أن يرجع ذلك إلى المقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الذي تأثر سلبًا بجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” ما أدى لارتفاع أسعار النفط الخام والتعافي الاقتصادي وزيادة الطلب العالمي على دعم صافي ربح الشركات في الربع الرابع من 2021، بحسب ما نقلت العربية.

قطاع الطاقة:

وأوضحت أن صافي ربح قطاع الطاقة ارتفع في الربع الرابع من 2021 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 125.8% والذي يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي ربح شركة أرامكو السعودية خلال نفس الفترة بمقدار 64.9 مليار ريال، حيث ارتفع صافي ربح الشركة إلى 116.6 مليار ريال بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام وأحجام المبيعات وتحسن هامش صافي ربح التكرير والكيماويات.

قطاع البنوك:

وارتفع صافي ربح قطاع البنوك في الربع الرابع من 2021 عن الربع المماثل من العام الســابق بنســبة 38.7% بسبب رئيسي من تحقيق البنك السعودي الفرنســي أعلى نمو في الربع الرابع من 2021 عند 993 مليون ريال مقابل خسارة بقيمة 93.9 مليون ريال في الربع الرابع من 2020، جاء الارتفاع نتيجة انخفاض مخصصات خسـائر الائتمان بنســبة 80% حيث بلغت 168 مليون ريال، مقابل 854 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.