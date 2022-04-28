أعلنت شركة بوان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022، مسجلة صافي أرباح بلغ 50.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها نحو 20.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث حققت الشركة أرباحًا قدرها 41.7 مليون ريال.

ارتفاع صافي الربح:

وأوضحت بوان في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الخميس، أن سبب ارتفاع صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى زيادة صافي أرباح قطاع الصناعات المعدنية والخشبية متأثراً بشكل رئيسي بزيادة متوسط أسعار البيع، مما أدى إلى ارتفاع المبيعات وهامش الربح.

قطاع الصناعات الخرسانية:

وأشارت شركة بوان إلى ارتفاع صافي أرباح قطاع الصناعات الخرسانية، حيث بلغت 2.2 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة مع خسائر بلغت 1.8 مليون ريال للربع المماثل من العام 2021، مرجعة ذلك إلى زيادة الكمايات المباعة مما أثر إيجاباً على المبيعات وهامش الربح.