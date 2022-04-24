ارتفع صافي أرباح شركة علم المتخصصة في تقديم الحلول الرقمية بنحو 48% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 250 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 169 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

ارتفاع أرباح علم

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح شركة علم بنسبة 127.27% مقارنة بصافي ربح نحو 110 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

وقالت شركة علم في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، إن زيادة الأرباح في الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، تعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 41% ما يعادل نحو 318 مليون ريال إلى 1.09 مليار ريال، مقارنة بنحو 774 مليون ريال في الربع الأول من 2021، مما ساهم في ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 48% بقيمة 132 مليون ريال.

قطاع الأعمال الرقمية

وأضافت أن هذه الزيادة في الإيرادات نتجت من الارتفاع في إيرادات كل من قطاع الأعمال الرقمية بنسبة 42.8%، وقطاع حلول إسناد الأعمال بنسبة 33.4% وقطاع الخدمات الاحترافية بنسبة 104.8%.

كان صافي أرباح شركة علم قد ارتفع بنسبة 84.69%، في 2021 إلى 567 مليون ريال مقارنة بنحو 307 ملايين ريال خلال عام 2020.