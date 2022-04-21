أعلنت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2022، مسجلة ارتفاعاً في صافي الأرباح نسبته 41.2% لتصل إلى 319 مليون ريال مقارنة بأرباح قدرها 226 مليون ريال حققتها الشركة خلال الفترة ذاتها من عام 2021.

رفع الإيرادات:

وأوضحت الشركة في بيان على موقع السوق المالية (تداول) اليوم الخميس، أن ذلك يعود بشكل رئيس إلى مواصلة رفع الإيرادات في الربع الأول من العام 2022، حيث بلغت 3.811 مليار ريال مقارنة مع 3.603 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 5.8%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو مبيعات قطاعات الأعمال والأفراد ومبيعات الجملة إضافة إلى نمو قاعدة العملاء.

ارتفاع إجمالي الربح:

وأضافت موبايلي أن إجمالي الربح ارتفع بنسبة 8% ليصل إلى 2.238 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 2.072 مليار ريال للربع نفسه من العام 2021، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى التحسن في الإيرادات.

وحققت موبايلي زيادة في الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) ليصل إلى 1.445 مليار ريال في الربع الأول من العام 2022.