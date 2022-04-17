صادقت محكمة التمييز أعلى جهة قضائية في الأردن على حكم يقضي بإعدام شاب من متعاطي المخدرات شنقًا حتى الموت لقيامه بقتل أمه نحرًا بسكين.

افتعال المشاكل والضرب

ووفق قرار محكمة التمييز، فإن المتهم وهو من متعاطي للمخدرات كان يفتعل المشاكل مع الجيران ويقوم بضرب والدته الستينية ويهددها مما دفعها للرحيل من منطقة ماركا في عمان إلى إحدى محافظات الشمال، إلا أنها كانت تأتي إلى منزله لتقوم بواجبها اتجاهه كأم وتقوم بتنظيف المنزل وغسل ملابسه.

تفاصيل نحر أردني لأمه

وبحسب وكالة زاد الأردن فإنه أثناء حديثها معه لمحاولة إقناعه بالإقلاع عن تعاطي المخدرات وترك افتعال المشاكل مع الجيران أحضر سكينًا وقام بطعنها (12) طعنة في أنحاء متفرقة من جسدها قبل أن يقوم بنحر عنقها وحضر الجيران على صراخها قبل نحرها فخرج إليهم وبادرهم بالقول (خلص شهدوا عليها هيها ماتت) وقام الجيران بإبلاغ الأجهزة الأمنية وجرى إلقاء القبض عليه وإحالته لمحكمة الجنايات الكبرى.

ظرف مشدد

وجرمته المحكمة بجناية القتل الواقع على أحد الأصول وشددت العقوبة بحقه لتوافر ظرف التشديد بحقه كونه ارتكب جريمته بحق والدته وهي أحد أصوله مع علمه بهذا الظرف المشدد.

ورفضت المحكمة دفعًا قدم من قبل وكيل الدفاع مفاده أن المتهم ارتكب جريمته وهو غير متمالك لقواه العقلية لتعاطيه المخدرات وقالت المحكمة إن المادة (93) من قانون العقوبات اشترطت لعدم معاقبة المجرم الذي يكون فاقدًا للشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها دون رضاه أو على غير علم منه فيها، وحيث إن المتهم بحسب اعترافه قام بتناول الحبوب المخدرة بإرادته مما يجعل هذا السبب غير وارد.