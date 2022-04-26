يواصل سالم الدوسري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تألقه مع الزعيم، خلال المواجهات القوية، في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

أرقام مميزة لـ الدوسري:

وتمكن سالم الدوسري من تقديم مردود جيد مع نادي الهلال منذ ظهور الأول مع الزعيم في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يعتبر أفضل لاعبي الأزرق في المسابقة القارية.

ووصل سالم الدوسري إلى 30 مساهمة تهديفية في دوري أبطال آسيا، حيث استطاع اللاعب تسجيل 14 هدفًا، فيما قدم 16 تمريرة حاسمة لزملائه في الفريق.

الهلال يواجه الريان:

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الريان القطري، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة الهلال ضد الريان القطري، غدًا الأربعاء، عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.