باتت أزمات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مسلسلاً متكرراً خلال الفترة الماضية، حيث يعاني العالمي من العديد من المشاكل بعد تراجع أداء الفريق في البطولات المحلية، وعدم دخوله في المنافسة.

النصر يعاني في دوري محمد بن سلمان:

ويشهد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فترة توقف بسبب فعاليات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث تستضيف المملكة العربية السعودية منافسات الحدث القاري بعد قرار الآسيوي بنظام التجمع الجديد.

ويحاول النصر خلال فترة التوقف استعادة مستواه المفقود منذ بداية الموسم الحالي، سواء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، أو الخروج من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ليكون الأصفر خالي الوفاض هذا الموسم.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لـ المحترفين، برصيد 48 نقطة، بعد مرور 25 جولة، حيث فاز الأصفر في 15 مباراة وتعادل في ثلاث لقاءات وخسر في سبع مناسبات.

فيروس كورونا يضرب النصر:

ويعاني النصر في إصابة معظم لاعبيه بـ فيروس كورونا المستجد، حيث أعلن خلال الأيام القليلة الماضية عن إصابة ستة من لاعبيه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وجاءت الإصابات على النحو التالي: “رائد أزيبي، عبدالعزيز العويرضي، فونيس موري، محمد آل فتيل، عبدالله الخيبري ومدرب الحراس ماجد الغنام بالإضافة لـ إصابة فينسينت أبوبكر مع منتخب بلاده”.

وفرض نادي النصر إجراءات احترازية خلال تدريبات الفريق الجارية في فترة توقف الدوري، بعد الإعلان عن وجود ست عناصر من الفريق مصابين بـ “فيروس كورونا”، فضلا عن إجراء تحاليل للتأكد من سلامة باقي اللاعبين.