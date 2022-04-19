باتت أزمة المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، تتصدر شريط الأخبار يوميًا، تحت شعار “إلى متى ستستمر أزمة حمد الله مع النصر”.

ومن المتوقع، أن يتم إصدار الحكم الأولي من فيفا بشأن قضية عبد الرزاق حمد الله مع النصر، بسبب فسخ التعاقد من طرف واحد، خلال الـ 3 أشهر المقبلة.

ويحق لـ أحد الطرفين تقديم استئناف على الحكم، وبالتالي ستسمر أزمة اللاعب المغربي مع النصر لفترة أطول، قد يكون انتهى خلالها من مسيرته الاحترافية داخل المملكة العربية السعودية.

معركة مستمرة وتألق واضح لـ حمد الله:

وأصبحت المعركة بين نادي النصر ولاعبه السابق عبد الرزاق حمد الله مستمرة، وتشتعل يومًا تلو الآخر، حيث تظهر العديد من التفاصيل يوميًا عبر التقارير الإعلامية.

وعلى الرغم من تطور الأزمة، يعيش حمد الله أفضل مواسمه مع نادي الاتحاد، حيث يقدم اللاعب المغربي أداء متميز منذ بداية الموسم الحالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وارتفعت الحصيلة التهديفية لـ عبد الرزاق حمد الله نجم المنتخب المغربي، حيث يُعد أفضل لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأكثرهم غزارة تهديفية.

حمد الله من النصر لـ الاتحاد:

كان عبد الرزاق حمد الله هو النجم الأول في النصر، الذي يقوم بهز شباك الخصوم، فقدم حصيلة تهديفية كبيرة مع العالمي، كان خلالها أكثر اللاعبين فعالية على المرمى.

ولعب المغربي عبد الرزاق حمد الله مع النصر، 108 مباريات، سجل خلالها 112 هدفًا، وقدم 24 تمريرة حاسمة، حيث كان أفضل لاعبي العالمي خلال فترة وجوده هناك.

ولم تتوقف زيارة حمد الله لـ الشباك بعد مغادرة النصر، بل أصبحت تتطور أكثر مع نادي الاتحاد، حيث لعب المغربي 16 مباراة، وسجل 14 هدفًا، كما قدم تمريرة حاسمة.