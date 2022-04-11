خسر سكري القصيم فرصة الانفراد بصدارة مجموعته الآسيوية، بعد خسارته في مباراة التعاون ضد باختاكور الأوزبكي.

أسباب الخسارة الآسيوية:

وتحدث بدر الحقباني عن مباراة التعاون ضد باختاكور في البطولة الآسيوي، قائلًا: “أحد مشاكل سكري القصيم في هذه المواجهة هي التغييرات الكبيرة وطريقة اللعب، كما أن فريق باختاكور قدم شوط ثاني ممتاز”.

وفي السياق ذاته، علق حسين بابا خلال تصريحاته لقناة SSC، على نتيجة المباراة، قائلًا: “تاوامبا كان أحد أسباب خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، ولم يستفد منه الفريق وتغييرات المدرب لم تكن إيجابية”.

خسارة التعاون ضد باختاكور:

ولعب التعاون ضد باختاكور على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وانتهت المباراة بفوز الفريق الأوزبكي بهدف في الوقت القاتل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتراجع سكري القصيم إلى المركز الثالث في مجموعته ببطولة دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باختاكور الأوزبكي صاحب المركز الرابع.