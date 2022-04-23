تراجعت أسعار النفط اليوم لتسجل خسارة أسبوعية متتالية وصلت إلى 5% تقريبًا حيث استهل برميل برنت تعاملات اليوم فوق 106 دولارات بشكل طفيف.

وسجل سعر النفط اليوم 106.18 دولار للبرميل بعدما انخفض خام برنت أمس بمقدار 1.68 دولار أو 1.6% عند التسوية ليسجل 106.65 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 2.4 دولار أو 1.97% إلى 101.27 دولار للبرميل عند التسوية.

توقعات بتراجع النمو العالمي

وكان صندوق النقد الدولي خفض الأسبوع الماضي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، بينما قال رئيس الفدرالي الأميركي، جيروم باول إن زيادة بنصف نقطة في سعر الفائدة ستكون خياراً مطروحاً في الاجتماع المقبل للبنك في مايو 2022.

انكماش الاقتصاد العالمي

وبحسب أحدث توقعات الصندوق فقد خفضت المؤسسة الدولية توقعاتها للنمو بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 4.6% فيما توقع انكماش اقتصاد روسيا 8.5% في 2022 و 2.3% في 2023.

كما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في 2022 من 4% إلى 3.7% بينما توقع تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% في 2022 من 6.1% في 2021.

يذكر أن سعر برنت قد وصل إلى 139 دولاراً للبرميل الشهر الماضي في أعلى مستوى منذ 2008، لكنّ الخامين القياسيين سجلا خسائر أسبوعية بنحو 5% لكل منهما.