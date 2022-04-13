ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن قالت موسكو إن محادثات السلام مع أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود، مما أدى إلى تأجيج مخاوف الإمدادات، في حين أبقت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين واليابان على غطاء من المكاسب.

برنت يزيد:

صعد خام برنت 48 سنتاً أو 0.5% إلى 105.12 دولار للبرميل بحلول 0808 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتاً أو 0.3% إلى 100.88 دولار.

وصعد كلا الخامين القياسيين بأكثر من 6% يوم أمس الثلاثاء.

قال جيفري هالي، كبير محللي السوق في أواندا: “الجانب السلبي لأسعار النفط محدود”، مستشهداً بالتعليقات الروسية بشأن محادثات السلام وتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الذي اتهم روسيا بارتكاب إبادة جماعية في أوكرانيا.

إلى جانب ذلك، تستمد العقود الآجلة للخام دعماً من انخفاض إنتاج النفط والغاز المكثف الروسي إلى أقل من 10 ملايين برميل يومياً يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2020.

النفط الروسي:

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس، إنها تتوقع أن يبلغ متوسط ​​خسائر إنتاج النفط الروسي 1.5 مليون برميل يومياً في أبريل، مع زيادة الخسائر إلى ما يقرب من ثلاثة ملايين برميل يومياً من مايو.

وقال أشخاص مطلعون على البيانات، يوم الثلاثاء، إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا والقيود اللوجستية أعاقت التجارة.