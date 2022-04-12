هبطت أسعار النفط حوالي 4% أمس الاثنين، دافعة خام القياس العالمي مزيج برنت للتراجع عن مستوى 100 دولار للبرميل بفعل مخاوف بأن جائحة “كوفيد-19” ستخفض الطلب في الصين وبينما تخطط دول وكالة الطاقة الدولية للإفراج عن كميات قياسية من الخام من الاحتياطيات الاستراتيجية.

خام غرب تكساس

وأغلق خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط عند أدنى مستوى منذ 25 فبراير، اليوم التالي لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

عقود خام برنت

وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 4.30 دولار، أو 4.2%، لتسجل عند التسوية 98.48 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 16 مارس.

وأغلقت عقود الخام الأميركي منخفضة 3.97 دولار، أو 4.0%، إلى 94.29 دولار.

وتباطأ الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بفعل إغلاقات مرتبطة بـ”كوفيد-19″ في شنغهاي المركز المالي للبلاد.

كورونا في الصين

وبدأت المدينة تخفيف الإغلاق في بعض المناطق أمس، على الرغم من تسجيل مستوى قياسي للإصابات الجديدة بـ”كوفيد-19″ يزيد على 25 ألف إصابة.

وللمساعدة في تعويض نقص في الخام الروسي بعد فرض عقوبات على موسكو، ستفرج الدول الأعضاء بوكالة الطاقة الدولية، ومن بينها الولايات المتحدة، عن 240 مليون برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية على مدار الأشهر الستة القادمة.