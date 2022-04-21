أعلنت شركة أسمنت ينبع، الانتهاء من الإجراءات القانونية لعملية شراء كامل الحصص المملوكة لشركة الشعيبة الصناعية في شركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية وذلك مقابل مبلغ قدره 32.33 مليون ريال.

تفاصيل الصفقة:

وقالت شركة أسمنت ينبع في بيان على موقع السوق المالية (تداول) اليوم الخميس، إنها اشترت نسبة 40% من شركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية (الشركة التابعة) والمتمثلة في كامل الحصص المملوكة لشركة الشعيبة الصناعية (الشريك) لتصبح شركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية مملوكة لشركة أسمنت ينبع بنسبة 100%.

وأضافت أن الصفقة سيتم تمويلها من الموارد الذاتية للشركة.

وشركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية شركة متخصصة في صناعة أكياس الأسمنت الورقية بأنواعها وتجارة الجملة في أكياس الأسمنت، وحققت صافي ربح نحو 5.57 مليون ريال في 2021.