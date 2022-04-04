أغلق مؤشر مؤشر تداول الرئيسة اليوم مرتفعًا 82.58 نقطة ليقفل عند مستوى 1365.34 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

أداء مؤشر تداول

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 183 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 460 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 122 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أكوا باور، وأماك، وعلم، ومجموعة تداول، والخريف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات شمس، ورعاية، وجبل عمر، والشرقية للتنمية، وأسمنت الجوف الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 5.05% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وأماك، والتصنيع، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أماك، وعلم، والإنماء، وأكوا باور، والراجحي الأكثر نشاطا في القيمة.

سوق الأسهم الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 411.72 نقطة ليقفل عند مستوى 24445.98 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 34 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 350 ألف سهم تقاسمتها 1955 صفقة.