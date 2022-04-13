تنافس أسواق جدة الشعبية جدة نظيراتها من المجمعات التجارية الحديثة في استقطاب المتسوقين من المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة، خلال شهر رمضان المبارك، بدكاكينها القديمة وما تعرضه من مستلزمات تراثية، تجعل من زيارتها تجربة خاصة ومتعة فريدة.

طراز معماري خاص

وتحتفظ أغلب الأسواق الشعبية بجدة وخاصة بمنطقة البلد بطابعها وطرازها المعماري التقليدي الذي ارتبط بالماضي الجميل لهذه الأسواق، حيث تزين واجهة أغلب الدكاكين والمحلات، النقوش والرواشين المزخرفة، فيما توضع بضائع هذه الدكاكين على أرفف خشبية تحاكي الأسواق القديمة في المنطقة وتراثها الذي تستمد منه أصالتها.

وتشهد ساحات الأسواق الشعبية وممراتها إقبالًا لافتا خاصة في ليالي رمضان باعتبارها من الوجهات المفضلة لأغلب المتسوقين نظرا للأسعار التنافسية بين المحلات، إضافة إلى تميز هذه الأسواق بعرض عدد من القطع النادرة والتراثية تنفرد بها عن غيرها من المراكز التجارية الحديثة.

معروضات أسواق جدة

وتتنوع المعروضات في أسواق جدة القديمة ما بين ملبوسات وأقمشة وعطورات، والبخور بأنواعه والذي يفوح منه عبق الزمان، والتوابل والبهارات، إضافة إلى المواد الغذائية والتموينية والأواني المنزلية والحلويات الشعبية.

وتجذب محلات الصاغة بأسواق جدة الشعبية عدد كبير من أهالي المحافظة ومن زوارها، بأنواع الذهب وأحجامه المختلفة والحلي والمجوهرات والإكسسورات، فيما يتقن أصحاب الحرف اليدوية والصناعات التقليدية، صناعة الخزفيات والتحف وبعض الهدايا التي تلقى رواجا خاصة مع قرب عيد الفطر المبارك .