كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، عن رأيه في تفاوض محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي متمنيًا “خوض اللاعب تجربة جديدة خارج إنجلترا”.

أشرف صبحي يكشف رأيه حول قرار صلاح بـ التجديد لـ ليفربول:

وأضاف أشرف صبحى في تصريحات إذاعية، أن اتجاه محمد صلاح أصبح الآن هو تجديد تعاقده مع فريق ليفربول خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: “كنت أتمنى انتقال صلاح لـ نادٍ جديد من أجل استكمال مشواره الاحترافي”.

وعن تلميح صلاح لـ الاعتزال الدولي، قال: “اجتمعت مع صلاح أثناء وجوده في المطار بشكل منفرد بعد انتهاء مباراة السنغال، وطالبته بنسيان أحداث المباراة، والتركيز خلال المرحلة المقبلة”.

وأكمل وزير الشباب والرياضة المصري: “هناك حملات موجهة ضد صلاح لإسقاطه، ولكنني طالبته بعدم الالتفات لهذا الأمور والتركيز في الملعب”.

صلاح يقترب من تجديد عقده مع ليفربول:

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن محمد صلاح يقترب من توقيع عقد جديد مع نادي ليفربول الإنجليزي مقابل 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا، بعد أن كان اللاعب المصري قريبًا من مغادرة أنفيلد في نهاية عقده بحلول صيف 2023.

ويحتل محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 20 هدفًا متفوقًا على أقرب منافسيه في بطولة البريميرليغ.