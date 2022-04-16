يعاني البعض من الشعور بالعطش أثناء الصيام، قد يكون السبب هو تناول الأطعمة والمشروبات المدرة للبول على وجبة السحور، دون الانتباه لذلك.

ونشر موقع “Healthline”، قائمة بأبرز الأطعمة المدرة للبول التي يجب تجنبها في السحور، وتسبب الشعور بالعطش، موضحًا أن تناول هذه الوجبات على وجبة السحور قد يؤدي إلى المعاناة من مشكلات أثناء الصيام منها الإعياء والتشنجات العضلات والدوخة وسرعة ضربات القلب والصداع والجفاف.

أطعمة ومشروبات مدرة للبول:

وتتمثل الأطعمة والمشروبات المدرة للبول فيما يلي:

1- الزنجبيل: يعتبر الزنجبيل من الأعشاب الطبيعية التي تساعد على إدرار البول، لذلك يجب عدم استخدامه في تحضير وجبة السحور أو تناوله كمشروب ساخن قبل النوم.

2- الشاي الأخضر: لا يفضل تناول الشاي الأخضر بعد وجبة السحور، لاحتوائه على نسبة عالية من مادة الكافيين، التي تحفز الجسم على التخلص من السوائل المحتفظ بها عن طريق البول.

3- الكركدية: من المشروبات الرمضانية الممنوع تناولها على السحور، لاحتوائه على مدرات بول طبيعية، مما يؤدي إلى نقص السوائل في الجسم، ومن ثم زيادة الشعور بالعطش أثناء الصيام.

4- الكافيين: لا يتواجد الكافيين في الشاي الأخضر فقط، بل يتوفر أيضًا في أطعمة ومشروبات أخرى يجب الابتعاد عنها في السحور، مثل القهوة والشاي الأسود والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والشوكولاتة.

5- البنجر: لا خلاف على القيمة الغذائية العالية للبنجر، ولكن يفضل عدم إضافته إلى سلطة السحور، لأنه يؤدي إلى كثرة التبول، مما يتسبب انخفاض السوائل في الجسم.

6- الليمون: يعتاد بعض الأشخاص على إضافة قطرات من عصير الليمون إلى الفول والسلطة، نظرًا لمذاقه اللذيذ وغناه بفيتامين سي المقوي للمناعة، لكنه يشجع الجسم على التخلص من السوائل الموجودة به.