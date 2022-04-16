يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نظيره نادي استقلال دوشنبه، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر، أن تقام مباراة الهلال ضد نادي استقلال دوشنبه، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 أبريل، عند الساعة الحادية عشر والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

المواجهات تنصف الهلال:

وسبق أن تقابل نادي الهلال مع نظيره استقلال دوشنبه، في ثلاث مواجهات، بواقع مواجهتين في النسخة الماضية، ومواجهة خلال النسخة الحالية، في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وحقق الهلال الفوز في مواجهتين، جاءت الأولى في ذهاب النسخة الماضية، حيث فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، والثانية في ذهاب النسخة الحالية والتي انتهت بهدف نظيف.

وتفوق نادي استقلال دوشنبه، على نظيره نادي الهلال في مواجهة وحيدة جاءت في إياب المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، خلال النسخة الماضية، وانتهت بأربعة أهداف مقابل هدف.