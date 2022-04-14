بحلول شهر رمضان المبارك وصيام الناس عن الطعام طوال اليوم وتناولهم الطعام لمرة واحدة عند الإفطار فإن هذا يعتبر مجهوداً شاقاً للغاية خاصة على لاعبي الرياضات المختلفة؛ ما يجعلهم يبحثون عن المكملات الغذائية والبروتينات التي يمكن تناولها خلال شهر رمضان بجانب الإفطار لسد احتياجات الجسم.

اليوم سوف نتحدث عن أفضل الفيتامينات والمكملات الغذائية التي يمكن الحصول عليها في شهر رمضان وتناولها بأمان لإعطاء الجسم كامل احتياجاته من الغذاء والبروتينات التي تساعد الرياضيين في ممارسة رياضتهم بشكل طبيعي في شهر رمضان المبارك، و كيفية الحصول عليها بخصم شراء هائل من خلال مواقع الكوبونات التي تطلق كوبونات للتوفير عبر الإنترنت.

كيفية استخدام المكملات الغذائية والبروتينات في رمضان؟

مع حلول شهر رمضان المبارك تختلف الآراء حول المكملات الغذائية والبروتينات وأهمية تناولها خلال هذا الشهر، فهناك من ينصح بالامتناع عن تناول المكملات الغذائية والبروتينات خلال رمضان، وهناك من ينصح بتناولها بشكل طبيعي.

لذا سوف نخبركم بالطرق الصحيحة لتناول المكملات الغذائية والبروتينات خلال شهر رمضان المبارك كالتالي:

● يجب تناول السحور بشكل طبيعي لمساعدة الجسم في زيادة مستوى الطاقة والرطوبة بداخله تمهيداً لليوم التالي.

● بعد السحور يفضل تناول مكمل غذائي متعدد ويمكن تناوله زيت السمك إلى جانبه وبعض الفيتامينات الأخرى مثل فيتامين سي أو فيتامين دي.

● تناول المكملات الغذائية والبروتينات لكسر الصيام يعتبر أمراً رائعاً وصحياً للغاية لتغذية العضلات، ثم يتم تناول طعام الإفطار بعد ذلك بشكل طبيعي ولكن يجب أن يكون هذا الطعام صحياً قدر الإمكان.

● قبل النوم يمكن تناول بروتين الكازين ليقوم بمهمته في تغذية العضلات خلال النوم، حيث يقوم الجسم بامتصاص البروتينات بطيئة الامتصاص الموجودة في بروتين الكازين خلال النوم.

● وإعادة هذه الدورة مرة أخرى في اليوم الجديد بداية من الفجر وحتى الغسق حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

● ينصح استخدام هذا المخطط خلال كل أيام شهر رمضان للخروج من الشهر المبارك بكامل الصحة والعافية والتمكن من استكمال ممارسة التدريبات الرياضية جيداً.

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أهمية المكملات الغذائية في شهر رمضان:

للمكملات الغذائية أهمية كبيرة خلال شهر رمضان يمكننا التعرف عليها خلال النقاط التالية:

● الحصول على الكميات الأساسية من الغذاء الصحي الأساسي لجسم الإنسان خلال شهر رمضان للتمكن من القيام بالوظائف الحيوية بشكل طبيعي.

● تعويض ما يتم فقده من قبل الجسم خلال فترة الصيام من الفجر إلى الغسق خاصة بالنسبة للرياضيين الذين يتبعون حمية غذائية مستمرة طوال العام.

● تقليل خطر الإصابة بأمراض كثيرة لمن يعانون من ضعف المناعة وضعف الجسم مما يسبب لهم حدوث الكثير من الوعكات الصحية في شهر رمضان نتيجة للصيام.

● الحفاظ على قوة العظام وتقليل نسبة فقد ما بها من بروتينات ومواد جسدية خاصة مع تقدم السن والكبر.

● المساعدة في التقليل من التعب خلال رمضان لمن يعانون من بعض أمراض القلب، بالإضافة للقدرة على تبطئ فقد البصر للكثير من الأفراد الذين يعانون من مرض الضمور البقعي.

أفضل 5 فيتامينات ومكملات غذائية مناسبة للرياضيين في شهر رمضان المبارك:

يوجد الكثير من الفيتامينات والمكملات الغذائية والبروتينات المناسبة للرياضيين في شهر رمضان المبارك، ولكن هناك خمسة أنواع تعتبر هي الأفضل من بين جميع الأنواع الأخرى هي:

● مكمل nitro tech casein gold الغذائي

يعتبر المكمل الغذائي نيتروتك جولد كازين من البروتينات النقية التي تم تصنيعها خصيصاً لتكون متواجدة داخل جسم الإنسان لمدة طويلة، وذلك بسبب تكونها وتصنيعها من جزيئات كازين التي تعتبر من أكثر الجزيئات نقاءً لأنه تُعالج عن طريق التصفية الباردة التي يُستخدم فيها تقنية الدقة التي تزيل سكر اللاكتوز منها وأي شوائب أو دهون ضارة أخرى.

لذلك يعتبر هذا النوع من المكملات الغذائية من أفضل وأنسب المكملات للرياضيين خلال شهر رمضان المبارك حيث يقوم بإمداد الجسم بالبروتينات اللازمة لأطول مدة ممكن خلال اليوم.

● بروتين optimum gold standard 100% casein

يعتبر بروتين الكازين هذا من أفضل أنواع البروتينات التي يتم استخراجها من الحليب، ويتميز بالكثير من المميزات أفضلها هي خاصية الامتصاص البطيء التي تتناسب مع شهر رمضان المبارك وتقوم بتزويد الجسم بالبروتينات والفيتامينات والأحماض الأمينية اللازمة لمدة طويلة قد تصل إلى 8 ساعات متواصلة.

تم تصنيع هذا البروتين من قبل شركة optimum nutrition العالمية المتخصصة في الأغذية الرياضية، لذا يعتبر هذا البروتين خيار رائع لتناوله في شهر رمضان المبارك.

● مكمل dymatize elite casein الغذائي

يعد بروتين ديماتيز إيليت كازين من أفضل البروتينات التي تقوم بتغذية الجسم بشكل كامل لمدة تزيد عن 8 ساعات، وهذه مدة رائعة في أيام الصيام مما يجعل الجسم يستمتع ويستفيد بوجود الأحماض الأمينية فيه لمدة 8 ساعات من تناوب هذا البروتين.

يساعد بروتين ديماتيز إيليت كازين أيضاً على خلق بيئة صحية ومناسبة لبدأ بناء العضلات للرياضيين لفترات طويلة، إضافة إلى ذلك فإنه يمتلك بداخله الكثير من الأحماض الأمينية و الجلوماتين المفيدة للجسم في رمضان، ويخلو هذا البروتين من أي دهون أو سكريات ضارة.

● مكمل isobolic الغذائي

يعد هذا المكمل الغذائي من أفضل الخيارات خلال شهر رمضان حيث أنه يعتبر خلاصة لأبحاث شركة رائدة في مجال المكملات الغذائية الرياضية وهي شركة nutrabolicse، حيث ظلت هذه الشركة تقوم بأبحاثها لمدة عشر سنوات متتالية ومن ثم تم إطلاق هذا المكمل الغذائي بعد الانتهاء من الأبحاث.

يوفر مكمل ايزوبوليك غذاء كامل لعضلات الجسم منذ بداية تناوله وحتى مرور 8 ساعات عليه داخل الجسم، وتعتبر هذه أهم مميزاته الذي تجعله ملائماً بشكل كبير لتناوله خلال شهر رمضان للحصول على صحة أفضل مع الصيام اليومي والحفاظ على تناسق الجسم.

● مكمل bsn-syntha-6 الغذائي

مكمل سينثا 6 الغذائي هو مكمل عبارة عن مزيج من البروتينات التي تم اختيارها بعناية وتعتبر من أنقى البروتينات في العالم وأجودها في الأسوق ذات الخواص المختلفة فمنها ما هو سريع الإمتصاص، ومنها ما هو بطيء الإمتصاص، وبعد ذلك تم خلطها معاً لتصنع هي الأخرى بروتيناً جديد من أقوى خواصه أنه مناسب للاستخدام في كل وقت وكل يوم.

ومن أقوى مكونات هذا البروتين والمكمل الغذائي المميز هو امتلائه بالأحماض الأمينية والجلوتامين الأساسيين لبناء مختلف العضلات في الجسم بشكل سليم والحفاظ عليهم خلال شهر رمضان المبارك.

هذه البروتينات والمكملات الغذائية الخمس هي أقوى وأفضل المكملات الغذائية في الأسواق المناسبة لتناولها في شهر رمضان المبارك للحفاظ على الحمية الغذائية للرياضيين وتوفير الغذاء اللازم للجسم وتقوية العضلات، ولشراء هذه البروتينات لابد من شرائها من مكان موثوق لذا فإن أفضل مكان يمكن شرائها منه هو متجر اي هيرب الإلكتروني، ونظراً لغلاء سعر هذه المكملات قليلاً فيمكنك زيارة أفضل موقع كوبونات والحصول على العديد من العروض وأكواد خصم لشراء منتجات اي هيرب.

وفي نهاية هذا المقال يمكنكم الذهاب على الفور وشراء المكملات الغذائية بالأنواع التي تحدثنا عنها للحصول على الفوائد الكثيرة المذكورة والحفاظ على الجسم والحمية الرياضية وتوفير الكثير من المال عند شرائها من متجر اي هيرب الإلكتروني باستخدام قسيمة خصم اي هيرب المتوفرة لدى موقع كوبون خصم.