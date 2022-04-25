هناك عشرات المواقع التي تقدم خدمة حجز رحلات الطيران أونلاين لكن ليست كلها على نفس الدرجة من الموثوقية والكفاءة.

ويقتصر عمل مواقع حجز الرحلات الجوية أونلاين على دور الوسيط بين شركات الطيران المختلفة والمسافرين حول العالم، لكن يجب الحذر عند التعامل مع هذه الشركات.

وننصح قراء “المواطن” بعمل مقارنات بين شركات حجز الطيران أونلاين وبعضها البعض ويمكن الاسترشاد بنصائح الأصدقاء والأقارب والأهل أو البحث في محرك جوجل أو شبكات التواصل حول مصداقية هذه الشركات.

أفضل موقع حجز رحلات الطيران

يعتبر موقع جوجل فلايت هو أفضل المواقع التي تقدم خدمة حجز رحلات الطيران أونلاين؛ نظرًا للموثوقية الكبيرة التي يحظى بها جوجل فضلًا عن كفاءة محرك البحث في الوصول إلى أفضل الرحلات من حيث السعر والضمانات الأخرى.

تأثر قطاع الطيران

من جهة أخرى كشفت دراسة دولية أجرتها شركة يوجوف إلى أن قطاع الطيران الدولي سيشهد تعثرًا في رحلة تعافيه من جائحة كورونا، وذلك بسبب حالة الحيرة لدى الناس فيما يتعلق بالمتطلبات الصحية للسفر، وشعورهم بالقلق بأن القطاع ما يزال غير مستعد للتعامل مع أزمة صحية أخرى.

منتدى طيران المستقبل

واشتملت الدراسة التي تأتي قبل انطلاق منتدى طيران المستقبل في الرياض على مجموعة من الدول، وهي الولايات المتحدة الأمريكية32% ، والمملكة المتحدة 40%، وإيطاليا 40% ، ودول الخليج العربية 68% ، وعلى الرغم من أن النتائج مختلفة من دولة إلى أخرى، إلا أنها أظهرت بشكل عام وجود حالة من الارتباك والحيرة فيما يتعلق بالمتطلبات الصحية الحالية للسفر الجوي، إذ أشار حوالي ثلث الأشخاص المشاركين في كل دولة بأن عدم الوضوح بشأن المتطلبات الصحية قد منعهم من السفر العام الماضي، وعلى الأرجح في عام 2022 أيضًا.