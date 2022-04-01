يتصدر حارس المرمى محمد الدعيع قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع الأخضر في نهائيات بطولة كأس العالم.

الأخضر في المونديال للمرة السادسة

وسبق أن تواجد منتخب السعودية الأول لكرة القدم في كأس العالم أعوام 1994، 1998، 2002، 2006 و2018، ويطمح في تسجيل حضور مميز خلال نسخة المونديال الجديدة التي ستُقام في قطر نهاية العام الجاري.

وأنهى الأخضر التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، متصدرًا المجموعة الثانية برصيد 23 نقطة، يليه اليابان، وحلت أستراليا ثالثًا لتخوض الملحق ضد الإمارات.

أكثر اللاعبين تواجدًا بكأس العالم

ويُعد محمد الدعيع الأكثر مشاركة في المونديال برصيد 10 مباريات خلال لعب في 3 نسخ بمعدل 900 دقيقة، يليه حسين عبدالغني بـ3 مباريات بمعدل 900 دقيقة، عبدالله سليمان بـ270 دقيقة، وسامي الجابر بـ613 دقيقة في 4 نسخ.

وشارك 8 لاعبين في 6 مباريات مع الأخضر خلال نسختين من كأس العالم، وهم؛ رضا تكر 540 دقيقة، فؤاد أنور 528 دقيقة، محمد الخليوي 469 دقيقة، نواف التمياط 460 دقيقة، ولكنه خاض 3 نسخ، إبراهيم سويد 430 دقيقة.

كما شارك سعيد العويران في 423 دقيقة مع الأخضر في نهائيات كأس العالم، يليه حمزة صالح بمعدل 393 دقيقة لعب، ثم خالد مسعد برصيد 367 دقيقة.